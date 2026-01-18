Calciomercato Foggia dal Trapani arriva Maxime Giron

Il Foggia ha annunciato l’arrivo di Maxime Giron, proveniente dal Trapani. Il difensore laterale, nato nel 1994, si unisce alla squadra con un contratto di un anno e mezzo. Questa operazione rappresenta il primo acquisto ufficiale della nuova campagna di calciomercato del club pugliese, guidato da Casillo e De Vitto.

Calciomercato Foggia, ecco Menegazzo: arriva in prestito dal Bologna

Il Foggia annuncia l’ingaggio di Lorenzo Menegazzo, proveniente in prestito dal Bologna. Il centrocampista si unisce alla rosa rossonera per rafforzare la squadra nella fase di calciomercato. Menegazzo prende il posto di Naim Byar, che ha fatto ritorno al Bologna prima di essere ceduto al Wydad. Un’operazione volta a consolidare la rosa e a mantenere un equilibrio nel reparto centrale.

