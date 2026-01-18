Calciomercato Fiorentina | nuova idea dalla Premier League i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo

La Fiorentina valuta un nuovo intervento sul mercato per rafforzare la difesa. L'obiettivo è un giocatore attualmente in Premier League, che potrebbe tornare in Italia. La società sta analizzando le possibilità di questa operazione, con l’intento di migliorare la rosa senza stravolgere l'organico. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sulla trattativa e sulle eventuali formalizzazioni.

