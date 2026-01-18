Calcio Serie A | Bologna-Fiorentina 1-2
Nel match di Serie A tra Bologna e Fiorentina, i viola si impongono per 2-1. La squadra toscana, in occasione dell'omaggio al presidente Commisso, conquista i tre punti grazie a una rete di Mandragora al 19’. La partita si è sviluppata con azioni offensive da entrambe le parti, con il Bologna che ha segnato un gol nel secondo tempo.
17.03 Nel giorno dell'omaggio al presidente Commisso,colpo Fiorentina a Bologna:1-2 La Viola inizia col piglio giusto e al 19', dopo il gol annullato a Ndour per fuorigioco, passa: cross dalla sinistra di Gudmundsson per l'agevole tap-in di Mandragora.A fine 1° tempo il raddoppio di Piccoli su servizio, sull'altra fascia, di Dodò (45'). Emiliani praticamente non pervenuti. A inizio ripresa Italiano ne cambia 4. Forcing finale: Bologna: palo di Rowe, poi all'88' accorcia Fabbian di testa su cross di Rowe (1-2).Ma il risultato non cambia più. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
