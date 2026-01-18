Calcio Serie A | Bologna-Fiorentina 1-2

Nel match di Serie A tra Bologna e Fiorentina, i viola si impongono per 2-1. La squadra toscana, in occasione dell'omaggio al presidente Commisso, conquista i tre punti grazie a una rete di Mandragora al 19’. La partita si è sviluppata con azioni offensive da entrambe le parti, con il Bologna che ha segnato un gol nel secondo tempo.

