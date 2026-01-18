Calcio risultati serie A Parma a quota 23
Ecco la situazione aggiornata della classifica di Serie A dopo la ventunesima giornata. Il Parma si trova a quota 23 punti, con diverse squadre che continuano a lottare per migliorare la propria posizione. I risultati delle altre partite, tra cui Pisa-Atalanta e Udinese-Inter, contribuiscono a definire il quadro attuale del campionato. La stagione prosegue con sfide importanti per tutte le squadre coinvolte.
Roma, 18 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Parma-Genoa 0-0 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, ore 20.45 Cagliari-Juventus 1-0, Parma-Genoa 0-0, ore 15 Bologna-Fiorentina, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan, Napoli 43, Roma, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma 23, Cremonese, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce 17, Fiorentina, Pisa 14, Verona 13. Ventiduesima giornata: venerdì 23 gennaio ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Calcio, risultati serie A: Parma scatto salvezza
Dopo la ventunesima giornata di Serie A, il Parma ottiene un'importante vittoria in trasferta contro il Lecce, rafforzando le proprie possibilità di salvezza. La classifica si aggiorna con risultati significativi come Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino, mentre le partite in programma nel pomeriggio e sera completano il quadro della giornata. Un momento chiave per le squadre coinvolte nella lotta per la permanenza nel massimo campionato.
Calcio, risultati serie A: Parma scatto salvezza
Dopo la ventunesima giornata di Serie A, il Parma si avvicina alla salvezza grazie alla vittoria contro il Lecce. La classifica mostra diverse gare in corso e risultati aggiornati, evidenziando la situazione attuale delle squadre. La stagione prosegue con partite importanti in programma, tra cui Fiorentina-Milan e Verona-Lazio, che potrebbero influenzare ulteriormente la posizione in classifica delle squadre coinvolte.
Prima Giornata Serie A: Pronostici, Quote e Calendario Completo | Analisi Scommesse #seriea #calcio
CALCIO DILETTANTISTICO: GLI ULTIMI RISULTATI DELL'ANNO ECCELLENZA. L'Athletic Club Palermo chiude il girone d'andata con una goleada, ai danni del Mazara, firmata: Mustacciolo, Caronia (x2), Manfrè (x3) e Fricano. Quella contro i mazaresi è stat - facebook.com facebook
#Calcio, risultati #SerieA , Inter a +6 sul Milan x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.