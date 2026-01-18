Calcio risultati serie A la Juventus frena

Ecco gli aggiornamenti sui risultati della ventunesima giornata di Serie A. La Juventus ha rallentato la sua corsa, mentre altre partite hanno confermato l’equilibrio del campionato. Di seguito la classifica aggiornata dopo gli incontri di oggi, tra cui Cagliari-Juventus e le altre sfide in programma.

Roma, 17 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Cagliari-JUvenbtus 1-0 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, ore 20.45 Cagliari-Juventus 1-0, domenica 18 gennaio ore 12.30 Parma-Genoa, ore 15 Bologna-Fiorentina, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan, Napoli 43, Roma, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino 23, Cremonese, Parma 22, Genoa, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina, Pisa 14, Verona 13. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it