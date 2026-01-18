Calcio Fiorentina vittoria nel segno di Commisso | 2-1 a Bologna

La Fiorentina ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Bologna al Dall’Ara, in una partita caratterizzata da momenti diversi. La squadra viola ha giocato con il lutto al braccio in memoria del presidente Rocco Commisso, evidenziando il legame tra club e leadership. Con questa vittoria, i toscani consolidano la loro posizione in campionato, dimostrando determinazione e compattezza in un match difficile.

Roma, 18 gen. (askanews) – La Fiorentina gioca con il lutto al braccio per la morte del presidente Rocco Commisso e porta a casa tre punti pesanti al Dall’Ara, battendo 2-1 il Bologna in una gara dai due volti. I viola indirizzano il match nel primo tempo, dominato e chiuso con le reti di Mandragora e Piccoli, poi resistono al ritorno furioso dei padroni di casa nel finale. La squadra di Italiano sblocca l’equilibrio al 19?, quando Mandragora sbuca sul secondo palo su assist di Gudmundsson e firma l’1-0, dedicando il gol al presidente Commisso. Il Bologna fatica a reagire e la Fiorentina ne approfitta allo scadere della prima frazione: al 45? Piccoli raddoppia su cross di Dodò, rete confermata dal Var dopo un check per fuorigioco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

