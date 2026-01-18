Calcio Eccellenza Toscana Il Mazzola torna a sorridere Certaldo messo al tappeto

Nel match di calcio Eccellenza Toscana, il Mazzola ha ottenuto una vittoria convincente contro Certaldo, conclusasi con il punteggio di 5-0. La squadra locale ha dominato l’incontro, dimostrando solidità e determinazione. Questa affermazione rappresenta un momento positivo per il Mazzola, che torna a sorridere dopo le recenti sfide. Di seguito, i dettagli della formazione e dei marcatori.

MAZZOLA 5 CERTALDO 0 MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Bonechi, Saitta (81' Pagliai), Campatelli, Scardigli (69' Turillazzi), Barducci (65' Puppato), Cioni (74' Iasparrone), Discepolo (77' Capezzuoli), Gonzi. Panchina: Sampieri, Bruni, Reka, Zizzo. Allenatore Pezzatini. CERTALDO: Gasparri, Pennini, Cicali T. (46' Barone), Tanganelli, Nannetti (58' Aguedo), Cardinali (23' Piccini), Cianciolo (71' Lazar), Alfani, Pareggi, Cicali G., Ciappi (46' Bacciottini). Panchina: Cicali S., Tinacci, Pinzani, Innocenti. Allenatore Gangoni. Arbitro Simonelli di Isernia (Napolano-Gambino). Reti: 14' e 15' Gonzi, 23' e 45'+2 Cioni, 80' Iasparrone.

