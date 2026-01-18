Nella giornata di domenica si sono verificati gravi scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada, probabilmente organizzati presso l’autogrill di Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio. L’incidente ha coinvolto gruppi di tifosi, generando preoccupazione per la sicurezza e l’ordine pubblico. La vicenda evidenzia le tensioni tra le tifoserie e la necessità di interventi per prevenire futuri episodi di violenza.

Una domenica bestiale, per il calcio, con violenti scontri in autostrada tra ultras della Fiorentina e della Roma, che con molto probabilità di erano dati “appuntamento” all’autogrill Cantagallo e all’uscita per Bologna Casalecchio. (VIDEO) Le due tifoserie, stamane, erano in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto. Il fattaccio è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, all’altezza del chilometro 195 sulla corsia di emergenza in direzione Ancona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Calcio, domenica bestiale: scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada (video)

Scontri sull’autostrada A1 tra ultras della Roma e della Fiorentina

Nella giornata di oggi, sull’autostrada A1, si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di tifosi della Roma e della Fiorentina. Gli incidenti sono avvenuti mentre i supporter viaggiavano verso le rispettive destinazioni, Torino e Bologna. La Polizia è intervenuta per contenere la situazione e garantire la sicurezza lungo il tratto interessato. Non si segnalano feriti gravi, ma l’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni tra le tifoserie nel contesto delle trasferte sportive.

Scontri ultras in autostrada tra frange della Fiorentina e della Roma (chiamarli tifosi è assurdo)

Gli scontri avvenuti in autostrada tra gruppi di persone associate alle tifoserie di Fiorentina e Roma, diretti verso Ancona, rappresentano un episodio grave e inaccettabile. Si tratta di eventi che evidenziano il rischio di violenza e tensione tra gruppi di supporter, in un momento già complesso per la Fiorentina, alle prese con difficoltà sportive e societarie. La priorità deve essere il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza pubblica.

