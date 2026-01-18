Calcio Dilettanti Partitissima per la Cittadella Arriva la capolista Lentigione
Il match tra Cittadella e Lentigione si gioca oggi alle 14:30 a San Damaso. La capolista, imbattuta da nove turni, si presenta in trasferta per verificare le proprie ambizioni contro una squadra determinata. Un confronto importante nel calcio dilettanti, che potrebbe influenzare la classifica e il percorso di entrambe le squadre.
Arriva la capolista Lentigione imbattuta da 9 turni (14,30) a San Damaso per misurare le ambizioni della Cittadella. La 3^ di ritorno: Sangiuliano-Palazzolo 3-1, Sasso M.-Pistoiese 1-4, Imolese-Piacenza, T. Coriano-Progresso, Crema-Sant’Angelo, Cittadella-Lentigione, Rovato V.-Correggese, Pro Sesto-Trevigliese, Desenzano-Tuttocuoio. Classifica Serie D: Lentigione 42, Desenzano e Pistoiese 40, Pro Sesto e Piacenza 36, Cittadella 32, Palazzolo 29, Sangiuliano (-3) 28, Rovato 26, Progresso 25, Crema 24, Sant’Angelo 22, Sasso M. 21, Correggese 20, Imolese 16, Trevigliese 15, Coriano 11, Tuttocuoio 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
