Cagliari-Juventus 1-0 le pagelle | Mazzitelli 7 che guizzo Yildiz il più pericoloso Caprile 6,5 protagonista

Il match tra Cagliari e Juventus si è concluso con una vittoria dei sardi per 1-0, grazie a un gol di Mazzitelli. La partita ha visto una prestazione equilibrata, con protagonisti come Caprile, protagonista tra i pali, e Yildiz, tra i più pericolosi in attacco. Un risultato che testimonia l'impegno del Cagliari contro una squadra di alta classifica, offrendo un'analisi dettagliata delle prestazioni dei singoli e dell'andamento generale del match.

Il Cagliari fa l'impresa battendo 1-0 la Juventus davanti al proprio pubblico. Decisivo il lampo al volo di Mazzitelli che beffa la difesa bianconera e Perin. La squadra di Pisacane poi alza il muro e resiste agli attacchi bianconeri che colpiscono un palo con Yildiz. Decisivo anche Caprile che alza la saracinesca. Spalletti si ferma dopo 6 risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio) e fa un assist alla Roma che, in caso di vittoria col Torino, può completare il sorpasso al quarto posto. Di seguito le pagelle del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Cagliari-Juventus 1-0, le pagelle: Mazzitelli (7) che guizzo, Yildiz il più pericoloso, Caprile (6,5) protagonista Leggi anche: Cagliari-Juventus, le pagelle: dominio sterile, palo di Yildiz ma decide Mazzitelli Leggi anche: Cagliari-Genoa, le pagelle: Caprile errore grave, 4. Ostigard non si ferma più, 7 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cagliari-Juventus: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Pronostico Cagliari-Juventus quote analisi 21ª giornata Serie A; Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus; Cagliari-Juventus, Pisacane: “Mina può giocare dal 1', dobbiamo essere più concentrati”. Cagliari-Juventus 1-0: video, gol e highlights - I bianconeri non riescono a staccare la Roma in classifica, restano a 39 punti, soggetti al sorpasso dei giallorossi. sport.sky.it

Cagliari-Juve 1-0, le pagelle: Yildiz ispirato ma sfortunato (6,5), McKennie e Cambiaso spenti (5) - Alla Unipol Domus il Cagliari si prende lo scalpo della Juventus, vincendo 1- msn.com

Cagliari – Juventus 1-0 cronaca e highlights: Mazzitelli spegne la Juve! – VIDEO - 0 cronaca e highlights: i bianconeri attaccano ma non sfondano e i sardi piazzano il colpo. generationsport.it

Partita bloccata tra Cagliari e Juventus: all’intervallo è 0-0. Come finisce questa partita - facebook.com facebook

#Mazzitelli beffa la #Juventus! In Sardegna trionfa il #Cagliari tinyurl.com/CagliariJuve-L… #SkySport #SkySerieA #SerieA #CagliariJuventus x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.