Cagliari-Juve le pagelle | Mina grande leader 7 David senza guizzi 4,5

Analisi delle pagelle di Cagliari-Juventus: Mina si distingue come leader con un 7, mentre David ottiene un 4,5 per le sue prestazioni senza spunti notevoli. Tra i sardi, si evidenziano Caprile, Mazzitelli, Gaetano e Luperto. Nella Juventus, sono stati valutati positivamente solo quattro giocatori. Un confronto che riflette le differenze di rendimento tra le due squadre in questa partita.

Nei sardi brillano anche Caprile, Mazzitelli, Gaetano e Luperto, tra i bianconeri si salvano solo in quattro.

