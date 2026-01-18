Cagliari Juve impresa dei rossoblù contro la squadra di Spalletti | ecco i voti dei quotidiani
Nella 21ª giornata di Serie A, Cagliari ha ottenuto una vittoria significativa contro la Juventus di Spalletti all’Unipol Domus. Di seguito, vengono analizzati i principali voti e commenti dei quotidiani sportivi riguardanti la prestazione delle due squadre e i protagonisti di questa partita.
Successo pesantissimo quello conquistato ieri sera all’Unipol Domus nella 21ª giornata di Serie A. Il Cagliari ha superato la Juventus 1-0 grazie a una splendida conclusione di Luca Mazzitelli, decisiva per consegnare tre punti fondamentali alla squadra di Fabio Pisacane. Di seguito i giudizi assegnati dai principali quotidiani sportivi alla prestazione dei rossoblù GAZZETTA DELLO SPORT: Caprile 7; Zé Pedro 5,5, Mina 7, Luperto 7, Obert 6,5; Adopo 6, Gaetano 7, Mazzitelli 7,5; Palestra 6,5, S. Esposito 5 (dal 19’ s.t. Idrissi 6); Kiliçsoy 4,5 (dal 9’ s.t. Borrelli 6,5). Allenatore: Fabio Pisacane 6,5. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
