L’assenza di un attaccante di ruolo è stata evidenziata come un elemento chiave nelle difficoltà recenti della Juventus, secondo Andrea Bargione. In un intervento mirato, l’analista sottolinea l’importanza di intervenire sul mercato per rafforzare la rosa con un vero numero 9, capace di incidere nelle partite più complesse. La questione rimane centrale per il successo della squadra, richiedendo una riflessione strategica da parte della dirigenza.

Cagliari Juve, Andrea Bargione punta il dito contro l’assenza di un centravanti capace di risolvere le partite bloccate come quella di ieri. L’eco della brutta sconfitta subita all’Unipol Domus non accenna a placarsi e l’analisi critica si sposta inevitabilmente dai singoli errori ai difetti strutturali della rosa. Andrea Bargione, intervenuto durante l’ultima puntata del format di approfondimento ‘Ma che partita hai visto’, ha messo il dito nella piaga più dolorosa per la Juventus di Luciano Spalletti. Il ko per 1-0 contro il Cagliari, secondo il giornalista, non è frutto del caso o della sfortuna, ma la conseguenza diretta di una lacuna tecnica che sta diventando insostenibile: la mancanza di un vero numero 9. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Andrea Bargione individua il problema ed esorta la dirigenza: «Bisogna intervenire sul mercato: in rosa deve esserci un vero numero 9» – VIDEO

