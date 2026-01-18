Cagliari Juve 1-0 | dobbiamo sforzarci a capire i MOTIVI per cui abbiamo PERSO | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Dopo la sconfitta della Juventus a Cagliari, è utile analizzare le cause della prestazione e i motivi che hanno portato al risultato finale. In questo video, Paolo Rossi approfondisce gli aspetti tecnici e tattici della partita, offrendo una riflessione obiettiva sulla prestazione bianconera e sui fattori che hanno influito sull’esito dell’incontro all’Unipol Domus.

Cagliari Juve, l’analisi di Paolo Rossi nel format “La Juve a freddo” rispetto alla sconfitta bianconera di ieri sera all’Unipol Domus in Sardegna. All’indomani della dolorosa e inaspettata sconfitta subita all’Unipol Domus, il giornalista Paolo Rossi affida al suo consueto appuntamento video “La Juve a freddo” un’analisi razionale, lucida e priva di sconti, cercando di andare ben oltre la semplice delusione emotiva del risultato. Il ko per 1-0 rimediato contro il Cagliari non può e non deve essere archiviato sbrigativamente come un banale incidente di percorso o come il frutto avvelenato della sfortuna; secondo l’approfondimento di Rossi, è assolutamente necessario che tutto l’ambiente compia uno sforzo intellettuale e tecnico per comprendere i reali e profondi motivi che hanno portato a questa brusca battuta d’arresto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

