Cade sul Cornizzolo escursionista recuperato dai soccorritori
Nel pomeriggio di sabato, un escursionista di 60 anni è caduto nei pressi del monumento alla Madonna sul Monte Cornizzolo, riportando un infortunio alla gamba. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per il suo recupero e il trasferimento in sicurezza. L’incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle condizioni del percorso durante le escursioni in montagna.
Disavventura nel pomeriggio di sabato per un escursionista impegnato sul Monte Cornizzolo. L'uomo, un 60enne, è caduto nei pressi del monumento alla Madonna, procurandosi un infortunio alla gamba. Immediata la chiamata al 112 per soccorrerlo: l'escursionista, infatti, si trovava in una zona. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Escursionista 78enne cade nel bosco di Anghiari: recuperato dai vigili del fuoco
Leggi anche: Escursionista cade sul Magnodeno: in volo l'elicottero
Cade sul Cornizzolo, escursionista recuperato dai soccorritori.
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.