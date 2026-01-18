Cade sul Cornizzolo escursionista recuperato dai soccorritori

Nel pomeriggio di sabato, un escursionista di 60 anni è caduto nei pressi del monumento alla Madonna sul Monte Cornizzolo, riportando un infortunio alla gamba. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente per il suo recupero e il trasferimento in sicurezza. L’incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle condizioni del percorso durante le escursioni in montagna.

