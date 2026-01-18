Cade sui Monti Pisani biker finisce in ospedale

Oggi, sui Monti Pisani nel comune di Calci, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti per soccorrere un biker caduto durante un'escursione. L'intervento, avvenuto alle 13, ha permesso di assistere la persona e trasferirla in ospedale per le cure necessarie. L'episodio evidenzia l'importanza di prestare attenzione alle condizioni del percorso e di adottare misure di sicurezza adeguate durante le attività all'aperto.

CALCI – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 13 di oggi (18 gennaio) sui Monti Pisani nel comune di Calci per soccorso a persona. Un biker durante una escursione sul sentiero 129 è caduto infortunandosi. L'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi fornendo anche le coordinate della sua posizione. Raggiunto dal personale dei vigili del fuoco é stato immobilizzato e consegnato alle cure del personale sanitario per il successivo trasferimento al pronto soccorso ospedaliero di Cisanello.

