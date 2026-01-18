Buon compleanno Iva Zanicchi Senad Lulic Kevin Costner…

Oggi, 18 gennaio, celebriamo il compleanno di numerose personalità italiane e internazionali. Tra queste, Iva Zanicchi, cantante e conduttrice, e Marco Tronchetti Provera, imprenditore. È un giorno di ricorrenze per artisti, sportivi e figure pubbliche che hanno contribuito in diversi ambiti. Un momento per riconoscere il loro percorso e il valore che hanno portato nella cultura, nello sport e nella società.

Buon compleanno Iva Zanicchi, Senad Lulic, Riccardo Montolivo, Katia Ricciarelli, Marco Tronchetti Provera, Dino Meneghin, Renato Zaccarelli, Daniele Marantelli, Kevin Costner, Bruno Gattai, Antonio Socci, Donato Bendicenti, Enrico Lo Verso, Pep Guardiola, Sarah Varetto, Domenico Celi, Adriano Zaccagnini, Giada di Miceli, Tommaso Rinaldi, Francesco Bardi, Nicola Bertoglio, Fabio Rovazzi. Oggi 18 gennaio compiono gli anni: Senad Lulic, ex calciatore; Carmelo Latino, politico; Epifanio Cataldo Giudiceandrea, politico; Alberto Comin, ex rugbista, ex calciatore; Claudio Guglielmoni, ex calciatore Pisa; Pietro Kuciukian, attivista, saggista; Iva Zanicchi, cantante, conduttrice tv, attrice, politica; Katia Ricciarelli, soprano, attrice; Pier Marco Bertinetto, linguista, critico letterario; Grazia Labate, politica; Marco Tronchetti Provera, imprenditore, dirigente d’azienda. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Iva Zanicchi, Senad Lulic, Kevin Costner… Leggi anche: Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli, chi erano i genitori di Iva Zanicchi: “Sono nata in una stalla, eravamo umili e felici” Leggi anche: Kevin Costner sarà Bill Clinton in United La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi; Buon compleanno Katia Ricciarelli, il compleanno del 18 Gennaio festeggiato con tanti altri vip: ecco chi sono; Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026; Filippo Bisciglia, spunta selfie al bacio con una donna: chi è lei (la conoscete tutti). BUON COMPLEANNO Vittoria Belvedere ---- 54 anni Vittoria Belvedere è un'attrice ed ex modella italiana. #vittoriabelvedere - facebook.com facebook Buon compleanno, Thomas x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.