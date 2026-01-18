Bundesliga altro terremoto! Sta saltando un’altra panchina importante Indiscrezione a sorpresa

Una nuova indiscrezione sta emergendo in Bundesliga, segnalando il possibile cambio di allenatore di una delle squadre più rilevanti del campionato. La notizia, ancora non ufficiale, ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, evidenziando le tensioni e le difficoltà di una delle piazze più calde del calcio tedesco. Restano da chiarire i dettagli di questa possibile svolta tecnica.

Un fulmine a ciel sereno scuote la domenica della Bundesliga e accende i riflettori sulla crisi di una delle piazze più calde di Germania. L’avventura di Dino Toppmöller sulla panchina dell’Eintracht Francoforte è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la dirigenza del club dell’Assia ha preso la decisione definitiva: esonero con effetto immediato. Non si tratta di una riflessione o di un ultimatum per la prossima gara, ma di una sentenza già scritta che verrà, con ogni probabilità, ufficializzata nelle prossime ore. Dino Toppmöller, tecnico classe 1980 e figlio del leggendario allenatore Klaus Toppmöller, paga a caro prezzo un rendimento ritenuto non all’altezza delle ambizioni del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bundesliga, altro terremoto! Sta saltando un’altra panchina importante. Indiscrezione a sorpresa Leggi anche: Mancini torna in panchina, destinazione a sorpresa per il tecnico accostato anche alla Juventus: ecco dove allenerà in questa stagione. L’indiscrezione Leggi anche: Superlega, terremoto Real Madrid: chiesti 4 miliardi di risarcimento all’UEFA! L’indiscrezione e cosa sta succedendo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Il Milan punta forte su un centrocampista top dalla Bundesliga. Secondo fonti vicine alla dirigenza rossonera, l’AC Milan avrebbe intensificato i contatti con l’RB Lipsia per il trasferimento di Xaver Schlager (28 anni), centrocampista austriaco dotato di grande q - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.