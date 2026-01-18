Bugatti Chiron | Éléphant Blanc esemplare unico da record

Alla prossima asta di Bonhams a Scottsdale, sarà battuta una Bugatti Chiron Éléphant Blanc, un esemplare unico e simbolo di esclusività. Questa hypercar, ispirata alla storica Type 41 Royale, rappresenta un raro esempio di artigianato e prestazioni. Un’occasione speciale per collezionisti e appassionati di auto di lusso di acquisire una delle vetture più prestigiose al mondo.

Verrà battuta all'asta da Bonhams il 23 gennaio a Scottsdale, in Arizona, una delle hypercar più esclusive e desiderate al mondo, la Bugatti Chiron Super Sport Éléphant Blanc del 2024. La vettura, consegnata in Canada e configurata secondo le specifiche del mercato statunitense, è stata creata per un collezionista del marchio secondo il programma Bugatti Sur Mesure dedicato alle più ricercate personalizzazioni. Inconfondibile nella sua carrozzeria originale Glacier White con interni French Racing Blue, è un tributo unico e super esclusivo alla Bugatti Type 41 Royale e alla mascotte dell'elefante danzante sul radiatore, disegnata da Rembrandt Bugatti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bugatti Chiron: Éléphant Blanc, esemplare unico da record Leggi anche: Jacob, il leone tripode che caccia come un leopardo: la sorprendente vita in natura di un esemplare unico Com’è possibile che un tonno costi milioni di Euro: esemplare di 243 kg venduto in Giappone a cifra record

Come può un tonno arrivare a costare milioni di euro? Durante l’asta di inizio anno in Giappone, un esemplare di 243 kg è stato venduto a una cifra record di 2,8 milioni di euro. Questo evento evidenzia l'importanza culturale e commerciale del tonno nel paese, dove il mercato si distingue per le sue quotazioni eccezionali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. YANGWANG U9 Xtreme vs Bugatti Chiron - Top Speed Record | Onboard Comparison -fastest production car Il mondo Bugatti con nuovi modelli LEGO: la Chiron Pur Sport e la spettacolare Vision Gran Turismo, che entrano ufficialmente nel catalogo del marchio danese - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.