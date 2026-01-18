Buen Camino si mangia Avatar | in 24 giorni è il film con il maggiore incasso di sempre in Italia

'Buen Camino', la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Gennaro Nunziante.

