‘Buen Camino’ film più visto di sempre in Italia | Checco Zalone supera Avatar

Il film più visto di sempre in Italia. 'Buen Camino', la nuova commedia interpretata da Checco Zalone, ha raggiunto un traguardo mai toccato prima nel panorama cinematografico nazionale, diventando il film con il maggiore incasso di sempre in Italia, superando il precedente record detenuto da Avatar. Diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, il film – coprodotto da Indiana Production in collaborazione con MZL – ha totalizzato 68.823.069 euro in appena 24 giorni di programmazione, con oltre 8,5 milioni di spettatori nelle sale. Un risultato che consacra definitivamente il sodalizio artistico tra Zalone e Nunziante come uno dei più solidi e amati dal pubblico italiano.

