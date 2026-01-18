Buen camino è il film italiano con più incassi di sempre

Con l'incasso registrato sabato 17 gennaio 2026, Buen camino ha ufficialmente scritto una nuova pagina nella storia del cinema italiano. Il film diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone ha superato quota 68 milioni e 823mila euro, diventando il film con il maggior incasso di sempre in Italia.

