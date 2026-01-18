Buen Camino è il film con il maggiore incasso di sempre in Italia

Buen Camino ha raggiunto un incasso complessivo di 68.823.069 euro in 24 giorni di programmazione, con 8.562.320 spettatori, superando così il primato che apparteneva ad Avatar fermo a 68,6 milioni. Il film di Checco Zalone diventa quindi il titolo con il maggiore incasso di sempre nelle sale italiane. Il 25 dicembre, giorno dell’uscita, la pellicola ha incassato 5.671.922 euro, stabilendo il miglior risultato di sempre in Italia nel giorno di Natale e superando il record di Natale a New York del 2006. LEGGI ANCHE: Checco Zalone, dove vedere in streaming i suoi film prima di Buen Camino Con una quota del 78,8 per cento, ha spinto l’intero mercato cinematografico sopra i 7 milioni di euro giornalieri, un livello che non si vedeva dal 2011. 🔗 Leggi su Lettera43.it

‘Buen Camino’, commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, ha conquistato il primo posto tra i film italiani con il maggior incasso di sempre. La pellicola, realizzata in collaborazione con Indiana Production e MZL, ha ottenuto un risultato significativo nel panorama cinematografico nazionale, consolidando la posizione di Zalone come protagonista di successo e confermando l’interesse del pubblico per le produzioni italiane.

