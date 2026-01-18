Buen Camino è diventato il film che ha incassato di più nella storia italiana

In quasi un mese di programmazione ha totalizzato quasi 69 milioni di euro, superando "Avatar" e altri film dello stesso Checco Zalone Buen Camino, il film di Checco Zalone uscito lo scorso 25 dicembre, è diventato il film che ha incassato più soldi dai biglietti del cinema nella storia italiana. Da pochi giorni Buen Camino ha incassato in tutto 68,8 milioni di euro. Il record precedente apparteneva al primo film della saga di Avatar, con 68,6 milioni. All’inizio della settimana Buen Camino era anche diventato il film italiano con maggiori incassi nella storia d’Italia, superando un altro film di Zalone, Quo Vado?. 🔗 Leggi su Ilpost.it

