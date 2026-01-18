Buen Camino da record | il film di Zalone supera Avatar e diventa il maggiore incasso di sempre in Italia

Il nuovo film di Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, ha raggiunto un risultato storico al box office italiano, superando Avatar e diventando il maggior incasso di sempre nel paese. Questi dati testimoniano il successo della pellicola, che ha riscosso una notevole attenzione da parte del pubblico e della critica. Un traguardo significativo che evidenzia la forte presenza di Zalone nel panorama cinematografico italiano.

Dati incredibili registrati dal nuovo lungometraggio con protagonista il comico pugliese per la regia di Gennaro Nunziante. Prosegue con proficui risultati la collaborazione tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante. Grazie al loro ultimo lavoro per il grande schermo, Buen Camino, entrambi entrano nella storia del box-office italiano. La commedia di Zalone uscita a dicembre, distribuita da Medusa Film e co-prodotta da Indiana Production, ha riscritto la classifica degli incassi nazionali superando ogni precedente primato che sia mai stato registrato. Il nuovo record di Buen Camino In poco più di tre settimane nelle sale cinematografiche, il film ha raggiunto quota 68,8 milioni di euro, con oltre 8,5 milioni di spettatori, superando il record che Avatar conservava . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

