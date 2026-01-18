Buon Cammino si conferma il film più visto di sempre, superando Avatar. Il ritorno di Checco Zalone al cinema, dopo cinque anni di assenza, ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Questa nuova produzione ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, consolidando la posizione del film nel panorama cinematografico italiano. Un risultato che testimonia la forte presenza di Zalone nel cuore del pubblico e nel mercato cinematografico.

Non accenna affatto a fermarsi il successo di Buen Camino, il lungometraggio con cui Checco Zalone - all'anagrafe Luca Pasquale Medici - è tornato al cinema, dopo cinque anni di pausa e di lontananza dal grande schermo. Secondo i dati sugli incassi aggiornati e riportati da Adnkronos, Buen camino in soli 24 giorni è riuscito a guadagnare la cifra astronomica di 68.823.069 euro, con una media totale di spettatori che supera gli otto milioni e mezzo di italiani. Un vero e proprio record che porta Buen Camino a diventare il film più visto nella storia del cinema italiano e quello con il maggior incasso di sempre al box office, superando il record detenuto finora dal primo capitolo di Avatar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Buen Camino batte anche Avatar ed è ufficiale: è il film più visto di sempre

