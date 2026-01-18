Brugherio guidava senza patente e con l' auto già sottoposta a fermo

A Brugherio, nel Monza e Brianza, un uomo è stato fermato alla guida senza patente e con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo. L'episodio, avvenuto il 18 gennaio 2026, evidenzia nuovamente l'importanza del rispetto delle norme stradali e delle procedure di controllo. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sicurezza svolte dalle forze dell'ordine nella zona.

Brugherio (Monza Brianza), 18 gennaio 2026 - Fermato alla guida senza patente e con l’auto già sottoposta a fermo. Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia Locale di Brugherio, impegnata in controlli stradali che rientrano nell’attività di controllo e prevenzione finalizzata a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della circolazione stradale, soprattutto nei confronti di comportamenti reiterati e potenzialmente pericolosi, ha fermato in via San Carlo un 40enne residente in città alla guida di una BmwX1. Agenti della polizia locale fanno dei rilievi nel luogo in via Fratelli Bronzetti, dove un anziano è stato investito da un furgone pirata mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, Milano, 5 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Circola senza patente con auto sottoposta a fermo

Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, durante un controllo di routine, la Polizia locale dei Castelli ha fermato in viale Milano, Montecchio Maggiore, una Volkswagen Polo priva di revisione. Durante gli accertamenti, è emerso che il veicolo era sottoposto a fermo e il conducente circolava senza patente, suscitando ulteriori preoccupazioni sulla legalità della situazione.

