Un incendio ha distrutto un capannone di 1.200 metri quadrati, coinvolgendo anche un camion e altri mezzi, causando danni stimati in milioni di euro. Le autorità hanno avviato le indagini, con l’ipotesi di dolo. Martedì è previsto un sopralluogo del Nucleo investigativo per approfondire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

S ERIATE. Distrutti 1.200 metri quadri di deposito. Edificio sotto sequestro, non si esclude il dolo: martedì il sopralluogo del Nucleo investigativo. Pochi minuti prima delle 7 un grosso incendio – fortunatamente senza feriti – ha infatti devastato un capannone di circa 1.200 metri quadrati, condiviso dalla Paolo Trevisan, ditta che si occupa di giardinaggio, e dalla Marchetti Luigi trasporto merci. Nel rogo del deposito, che si trova in un’area sul confine fra Seriate e Pedrengo, sarebbero stati coinvolti diversi mezzi delle due aziende, con i danni apparsi fin da subito ingenti. Stando alle prime informazioni sarebbero andati completamente distrutti due furgoni, due camion, un container, tre mini-escavatori e due trattori per la Trevisan, che ha subito il grosso delle perdite. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bruciato capannone con camion e mezzi: danni per milioni. Indagini in corso, l’ombra del dolo

Pieve Emanuele, rogo in pizzeria. Paura, danni e l’ombra del dolo

A Pieve Emanuele, un incendio ha interessato una pizzeria nel quartiere, provocando grande paura tra i residenti. Il forte boato e le fiamme hanno causato danni significativi, mentre una colonna di fumo nero si è elevata nel cielo. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incendio e valutare eventuali elementi di dolo.

Leggi anche: Due cassonetti in fiamme in un quarto d'ora: l'ombra del dolo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Incendio a Mariglianella: rogo in un capannone industriale - facebook.com facebook