Brucerò il Corano | la protesta di Jake Lang

18 gen 2026

L’annuncio di Jake Lang di bruciare un Corano a Minneapolis ha suscitato attenzione e preoccupazione. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni sociali e religiose, riflettendo le complesse dinamiche di libertà di espressione e rispetto reciproco. È importante analizzare con attenzione questi atteggiamenti, considerando le implicazioni per la convivenza civile e il dialogo interculturale.

«Oggi all’una del pomeriggio brucerò un Corano sulle scale del comune di Minneapolis. L’America è un paese cristiano, non permetteremo ai pirati somali di conquistare Minneapolis». È l’ultimo post su. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

