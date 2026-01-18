Brr che freddo! Laboratorio invernale all' Eduteca

Scopri il laboratorio invernale all'Eduteca con la maestra Allegra, dedicato ai piccoli partecipanti. Il 20 gennaio, a partire dalle 16, un’occasione per esplorare i temi della stagione fredda attraverso attività coinvolgenti e educative. Un momento ideale per imparare divertendosi, in un ambiente sereno e stimolante. Prenota ora e vivi un’esperienza educativa pensata per i bambini in un’atmosfera calda e accogliente.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche da 13 Silvane (4) Nuovo appuntamento con la maestra Allegra! BRR..CHE FREDDO! Laboratorio invernale Martedì 20 gennaio dalle 16.30 alle 18.00Creiamo insieme simpatiche e freddolose ideeIngresso €15 (Lab.+gioco libero)-età: da 1 anno Per informazioni e prenotazioni 3479019544 anche whatsapp(Richiesta prenotazione entro il 17 gennaio)Vi aspettiamo per imparare insieme . 🔗 Leggi su Genovatoday.it Laboratorio del panettone all'Eduteca

Il laboratorio del panettone all'Eduteca invita i bambini a diventare pasticceri per un giorno, creando un dolce natalizio speciale. Venerdì 12 dicembre, a partire dalle 16, i piccoli partecipanti potranno imparare i segreti dell’impasto con l’aiuto di Alex di @tabatusimonaeroberta, trasformando l’esperienza in un momento di creatività e divertimento. Laboratorio della pasta di sale all'Eduteca

Scopri il laboratorio della pasta di sale all'Eduteca, un'esperienza creativa e educativa dedicata ai bambini. Con il supporto della maestra Allegra, educatrice e pedagogista, i piccoli partecipanti potranno esplorare la manipolazione dei materiali, stimolare la fantasia e sviluppare abilità motorie in un ambiente giocoso e coinvolgente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. CALENDARIO ATTIVITÀ GENNAIO 2026 WHO MOVE Laboratorio permanente -Incontri mensili di Teatrodanza, Movimento Autentico, Narrazione poetica - a cura di Associazione culturale Le Stanze del Sé FIABE PER UNA TAZZA - Metti che un freddo po - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.