Brindisi | sopralluogo di Decaro e Pentassuglia al Perrino Stamani

Questa mattina, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia hanno visitato il pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’ispezione ha coinvolto pazienti e operatori sanitari, con l’obiettivo di monitorare le condizioni e le esigenze dell’emergenza sanitaria locale. La visita si inserisce in un percorso di attenzione e miglioramento dei servizi ospedalieri della regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia hanno effettuato un sopralluogo al pronto soccorso dell'ospedale "Perrino" di Brindisi, incontrando pazienti e operatori sanitari. Il presidente Decaro ha dichiarato: "Stamattina, a Brindisi, abbiamo visitato il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Abbiamo ascoltato i cittadini e gli operatori sanitari che sono in prima linea con impegno e dedizione tra tante difficoltà. Martedi abbiamo convocato una riunione con tutti i direttori di Pronto soccorso pugliesi per conoscere le situazioni più critiche e provare a intervenire subito.

L'ospedale Perrino di Brindisi si distingue come una delle eccellenze pugliesi nella chirurgia oncologica, inserendosi tra le prime strutture certificate con un livello "molto alto" nel recente rapporto Agenas. Questa prestigiosa certificazione testimonia l'elevato standard di cura e competenza raggiunto dalla struttura, sotto la guida di Saverio Cinieri, direttore dell'Uoc di Oncologia. Un riconoscimento che conferma l'impegno dell'ospedale nella lotta contro il cancro e nel garantire ai paz

