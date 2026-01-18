Brighton-Bournemouth lunedì 19 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Brighton e Bournemouth, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00, vede due squadre vicine in classifica e alla ricerca di punti importanti. Con 29 punti il Brighton, a tre lunghezze dal Bournemouth, punta a consolidarsi e migliorare la posizione. Analisi delle formazioni, quote e pronostici forniscono spunti utili per scommettere su questa sfida di Premier League.

29 punti in classifica per il Brighton, tre in meno per il Bournemouth, due squadre che devono allungare un po’ il passo se vogliono puntare almeno al 6° posto, sopratutto quella di Andoni Iraola evidentemente, che il 7 gennaio, contro il Tottenham, era tornata a vincere dopo 11 giornate di digiuno ma che pochi giorni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

