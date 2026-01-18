Brighton-Bournemouth lunedì 19 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Brighton e Bournemouth, in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00, vede due squadre vicine in classifica e alla ricerca di punti importanti. Con 29 punti il Brighton, a tre lunghezze dal Bournemouth, punta a consolidarsi e migliorare la posizione. Analisi delle formazioni, quote e pronostici forniscono spunti utili per scommettere su questa sfida di Premier League.

29 punti in classifica per il Brighton, tre in meno per il Bournemouth, due squadre che devono allungare un po’ il passo se vogliono puntare almeno al 6° posto, sopratutto quella di Andoni Iraola evidentemente, che il 7 gennaio, contro il Tottenham, era tornata a vincere dopo 11 giornate di digiuno ma che pochi giorni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brighton-Bournemouth (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Manchester United-Bournemouth (lunedì 15 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Leicester-West Bromwich (lunedì 05 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronostico Brighton vs Bournemouth – 19 Gennaio 2026 - Appuntamento di Premier League in programma il 19 Gennaio 2026 alle 21:00 all’Amex Stadio, dove il Brighton riceve il Bournemouth. news-sports.it

RÉSULTATS DES MATCHS DU JOUR ANGLETERRE – PREMIER LEAGUE Bournemouth 3–2 Tottenham Brentford 3–0 Sunderland Crystal Palace 0–0 Aston Villa Everton 1–1 Wolves Fulham 2–1 Chelsea Manchester City 1–1 Brighton Burnley 2–2 Ma - facebook.com facebook

11:30am Crystal P vs Aston V Peacock 11:30am Fulham vs Chelsea Peacock 11:30am Man City vs Brighton & Hove A Peacock 11:45am Lazio vs Fiorentina DAZN 11:45am Torino vs Udinese Paramount+ 11:45am Parma vs Internazionale FOX Deportes x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.