Le botteghe storiche di Milano, alcune centenarie, rappresentano un patrimonio di tradizione e artigianato. Questi luoghi, dedicati al cibo, agli oggetti e ai mestieri d’una volta, conservano l’atmosfera di un passato che continua a vivere nel presente. Entrare in queste attività significa immergersi in un mondo senza tempo, dove ogni dettaglio riporta a un’epoca diversa, mantenendo vivo il valore della tradizione artigianale milanese.

Sedersi in una trattoria, scegliere un tessuto o anche solo entrare in un negozio, in certi luoghi di Milano è come fare un salto indietro nel tempo e riportare in vita un’idea, un’atmosfera, un’epoca, raccogliendo il capo di un filo che qualcuno, dall’altro lato, ha iniziato a srotolare anche secoli fa. Le Botteghe storiche (con almeno 50 anni di vita) riconosciute dal 2004 a Milano sono 531. Domani, per le ultracentenarie sarà un giorno speciale: al Teatro Oscar di via Lattanzio 58A (ore 10.30) l’Amministrazione consegnerà un riconoscimento alle attività commerciali e artigianali che abbiano iniziato la propria storia almeno nel 1925. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botteghe milanesi ultra centenarie. Sono 111 le attività senza tempo: cibo, oggetti e mestieri d’una volta

Leggi anche: "C'era una volta in Romagna", visita guidata tra i riti e gli antichi mestieri di una volta

Leggi anche: Nuova attività, a Papigno Simone del Monte realizza il suo sogno tornando alle origini: "Cibo come quello di una volta"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Botteghe milanesi ultra centenarie. Sono 111 le attività senza tempo: cibo, oggetti e mestieri d’una volta.

Botteghe milanesi ultra centenarie. Sono 111 le attività senza tempo: cibo, oggetti e mestieri d’una volta - Sedersi in una trattoria, scegliere un tessuto o anche solo entrare in un negozio, in certi luoghi di Milano è come fare un salto indietro nel tempo e riportare in vita un’idea, un’atmosfera, un’epoca ... msn.com