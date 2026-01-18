Nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A, Inter e Napoli si sono affrontate con vittorie rispettivamente contro Udinese e Sassuolo. Lautaro Martinez ha segnato per i nerazzurri, mentre Lobotka ha risposto per i partenopei. La sfida ha visto un confronto equilibrato tra le due squadre, entrambe in cerca di punti importanti per la classifica.

Botta e risposta tra Inter e Napoli negli anticipi della 21ma giornata della Serie A. I neroazzurri si sono imposti sul campo dell’Udinese per 1-0 con il gol di Lautaro Martinez al 20? su invito di Esposito, mentre i partenopei hanno avuto la meglio di fronte al proprio pubblico dello Stadio Maradona contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla stoccata di Lobotka al settimo minuto. L’Inter si conferma al comando della classifica con 49 punti e ha sei lunghezze di margine nei confronti del Napoli e del Milan, che domani sarà chiamato a rispondere contro il Lecce a San Siro. La Juventus è invece scivolata in casa del Cagliari e frena così nella lotta per il quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Botta e risposta tra Inter e Napoli, Lobotka replica a Lautaro Martinez a distanza. Juventus ko a Cagliari

Leggi anche: Duello a distanza Napoli-Inter, il botta e risposta tra Conte e Marotta

Leggi anche: Chivu Conte, botta e risposta a distanza e nervi tesi: dagli insulti di Parma al caso Lautaro! Da dove nasce l’astio tra i due

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inter-Napoli 2-2, gol di Dimarco, Calhanoglu e doppietta McTominay. Nerazzurri restano primi; Tra Inter e Napoli pareggio; Conte e il botta e risposta con Chivu: «Fa bene a non commentare quello che dico, create situazioni ad arte. In Inghilterra non mi...; Pressing: La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Mkhitaryan? Video.

Botta e risposta tra Inter e Napoli, Lobotka replica a Lautaro Martinez a distanza. Juventus ko a Cagliari - Botta e risposta tra Inter e Napoli negli anticipi della 21ma giornata della Serie A. oasport.it

Domenica a San Siro lo scontro diretto tra Inter e Napoli - La rivalità in campo è sempre più accesa tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che, grazie alla vittoria di ieri, hanno allungato in classifica proprio sui ... msn.com