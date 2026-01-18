Borghi e il suo parere sull’Inter di Chivu | Domina gli avversari ma non concretizza! In tutte le partite dei nerazzurri…

Borghi commenta l’Inter di Chivu, riconoscendo il buon calcio mostrato dai nerazzurri e il loro dominio nelle partite. Tuttavia, sottolinea come la squadra fatichi a concretizzare le occasioni create durante i momenti di superiorità. Un’analisi equilibrata che evidenzia gli aspetti positivi e le aree di miglioramento della formazione di Chivu, senza eccessi di entusiasmo o critiche.

Inter News 24 Borghi elogia il calcio espresso dai nerazzurri, ma individua un limite nella gestione dei momenti di dominio assoluto. La vittoria dell’Inter a Udine ha confermato la qualità della proposta di gioco sotto la guida di Cristian Chivu, ma ha anche riacceso il dibattito sulla capacità della squadra di chiudere i match. Secondo Stefano Borghi, la bellezza estetica della manovra nerazzurra non sempre si traduce in un punteggio di sicurezza. Il giornalista ha infatti commentato: «Il vero neo che si può trovare all’Inter è sempre il solito: non concretizza troppo questi momenti di dominio totale, di calcio davvero bellissimo che fa, un calcio spettacolare proprio». 🔗 Leggi su Internews24.com

