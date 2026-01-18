Booker T | Non ho ancora dimenticato la sconfitta contro Triple H a WrestleMania 19

Booker T ha recentemente condiviso di non aver ancora dimenticato la sconfitta subita contro Triple H a WrestleMania XIX. La rivalità tra i due, caratterizzata da una storyline complessa, ha suscitato discussioni, in particolare riguardo alla rappresentazione delle tematiche razziali e al risultato finale del match. Questa vicenda rimane un episodio significativo nella storia della WWE, evidenziando le dinamiche e le sfide dei personaggi coinvolti.

La rivalità tra Booker T e Triple H, incluso il loro match a WWE WrestleMania XIX, è stata considerata controversa, soprattutto a causa del modo in cui la storyline ha gestito la questione razziale e del fatto che Booker (il babyface) abbia finito per perdere. In un episodio del suo podcast “ Hall of Fame “, Booker ha parlato della faida e se la storia lo abbia mai turbato.”Non ho mai dimenticato quel match, e so che la gente pensa davvero che forse avrei dovuto perderlo”, ha dichiarato. “Si parla del dramma che c’è dietro, del razzismo, e capisco che ci fosse una connotazione razziale e che io ne abbia creata molta”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

