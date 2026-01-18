Bomba nel cantiere | a Empoli scatta la zona rossa per il disinnesco Tutte le operazioni

A Empoli, si è reso necessario istituire una zona rossa per consentire le operazioni di disinnesco di una bomba rinvenuta nel cantiere del nuovo teatro Ferruccio. L’intervento, previsto per il 18 gennaio 2026, coinvolge le autorità locali e le forze di sicurezza per garantire la sicurezza dei cittadini durante le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno.

Empoli, 18 gennaio 2026 – Empoli si prepara al grande evento: il disinnesco della bomba, la seconda riaffiorata dal cantiere del nuovo teatro il Ferruccio. Disinnesco di una bomba: tra Empoli e Vinci 4800 cittadini saranno evacuati Dalle 7 l'esercito dei volontari in campo per la chiusura dei varchi che delimitano l'area vietata. Dalle 7, come da ordinanza, stop a ogni attività economica, produttiva, privata e non, fino a cessate esigenze. Stop alla circolazione veicolare e pedonale nella zona interdetta dalle 7 fino al termine delle operazioni. Alle 8 è scattata la chiusura di tutti varchi in entrata per traffico veicolare e pedonale con l'inizio dell'evacuazione della Zona rossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

