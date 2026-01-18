Nella giornata di oggi, si sono verificati scontri tra circa 200 ultras di Fiorentina e Roma lungo l'autostrada tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita di Bologna Casalecchio. Le tensioni hanno coinvolto i gruppi in viaggio verso le trasferte delle rispettive squadre a Bologna e Torino, causando danni alle auto e disagi sulla viabilità. La Polizia ha intervenuto per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Scontri in autostrada tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto. A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bologna: scontri in autostrada tra 200 ultras di Fiorentina e Roma, auto danneggiate

Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma

Nella giornata del 18 gennaio 2026, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma lungo l’autostrada A1 a Bologna. L’episodio ha coinvolto gruppi incappucciati, con l’uso di spranghe e danni alle auto. La situazione ha causato momenti di tensione e preoccupazione nelle aree di emergenza, sottolineando ancora una volta le criticità legate alla violenza tra gruppi ultras nel calcio italiano.

Ultras della Roma e della Fiorentina, guerriglia sull'autostrada: scontri con mazze e spranghe

Nella giornata di oggi, si sono verificati scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina lungo un'autostrada, intorno alle ore 12. L'episodio ha coinvolto gruppi di tifosi con l'uso di mazze e spranghe, creando una situazione di tensione e preoccupazione per la sicurezza pubblica. La ricostruzione degli eventi è ancora in corso, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per contenere la situazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Etg - Como – Bologna, scontri e violenza tra tifosi prima della partita

Scontri Sull'A1, nei pressi di Bologna Romanisti vs fiorentini 18/01/2026 #ultrasitalia #ASRoma #Fiorentina - facebook.com facebook

Scontri Como-Bologna, cosa è successo: la polizia ha portatogli ultrà sotto la curva avversaria x.com