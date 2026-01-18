Bologna-Fiorentina le formazioni ufficiali Diretta

Alle ore 15, si affrontano Bologna e Fiorentina in una partita valida per la giornata di oggi. La sfida si svolge in un clima di rispetto e riflessione, a seguito del lutto che ha colpito il club viola con la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Di seguito le formazioni ufficiali e le ultime novità sulla partita.

Bologna, 18 gennaio 2026 – Bologna-Fiorentina (ore 15) si gioca in un clima particolare per il lutto che ha colpito il club viola con la morte del presidente Rocco Commisso. Gara molto difficile per i gigliati (contro un Bologna in salute), che cercano i 3 punti per la salvezza, ma anche per un omaggio al presidente scomparso. DIRETTA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali / Diretta Leggi anche: DIRETTA Serie A, Fiorentina-Bologna | Formazioni Ufficiali LIVE Leggi anche: Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. FIORENTINA - BOLOGNA formazioni a CONFRONTO #seriea #shorts #Bologna vs. #Fiorentina line-ups are on the LIVEBLOG #BolognaFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com BolognaFiorentina Serie A | Turno 21 Ore 15:00 Domenica 18 Gennaio 2026 Stadio Renato Dall'Ara - Bologna Per saperne di più cliccate sul link in bio #SerieA #BolognaFiorentina #1000cuorirossoblu #BolognaFC - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.