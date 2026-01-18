Bologna-Fiorentina | gol di Mandragora e Piccoli gran primo tempo degli ospiti | Diretta 0-2

Nella partita tra Bologna e Fiorentina, Mandragora e Piccoli hanno segnato nel primo tempo, portando gli ospiti avanti 2-0. Il Bologna, attualmente fuori dalla zona europea, cerca una vittoria per mantenere le speranze di qualificazione, mentre la Fiorentina, in lotta per la salvezza, necessita di punti fondamentali. La sfida si svolge in un contesto di grande importanza per entrambe le squadre.

