Bologna-Fiorentina | gol di Mandragora e Piccoli; dentro Fabbian Rowe e Zortea | Diretta 0-2

Nella partita tra Bologna e Fiorentina, Mandragora e Piccoli hanno segnato per gli ospiti, portando il risultato sul 0-2. La squadra emiliana necessita di una vittoria per mantenere vive le speranze europee, mentre la Fiorentina cerca punti per garantirsi la salvezza. Durante la partita sono entrati Fabbian, Rowe e Zortea, contribuendo alle strategie delle rispettive squadre.

Movimenti sulla panchina del Bologna, con Italiano che opererà dei cambi per rimettere la partita in carreggiata. La Fiorentina chiude in vantaggio un primo tempo nettamente dominato dalla squadra viola, che passa in vantaggio al 17’ con Ndour ma la rete viene annullata per fuorigioco di Parisi. Tempo due minuti e la Fiorentina segna ancora, e questa volta è buono: apertura di Fagioli a sinistra per Gudmundsson che mette in mezzo un cross a mezza altezza sul quale irrompe Mandragora che insacca. I viola pressano alto e recuperano molti palloni, mettendo in difficoltà il Bologna che chiude il primo tempo senza mai tirare in porta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Bologna-Fiorentina: gol di Mandragora e Piccoli, gran primo tempo degli ospiti | Diretta 0-2

Nella partita tra Bologna e Fiorentina, Mandragora e Piccoli hanno segnato nel primo tempo, portando gli ospiti avanti 2-0. Il Bologna, attualmente fuori dalla zona europea, cerca una vittoria per mantenere le speranze di qualificazione, mentre la Fiorentina, in lotta per la salvezza, necessita di punti fondamentali. La sfida si svolge in un contesto di grande importanza per entrambe le squadre.

