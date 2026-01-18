La partita tra Bologna e Fiorentina, valida per la 21ª giornata di Serie A, si svolgerà allo stadio Dall’Ara. Di seguito, le opzioni per seguire l’incontro in diretta televisiva e in streaming. Un appuntamento che mette in luce il confronto tra due squadre con storie e tradizioni diverse, offrendo agli appassionati un momento di interesse nel calendario del campionato.

Il programma della 21ª giornata di Serie A propone al Dall’Ara una partita che intreccia presente e passato. Bologna e Fiorentina si affrontano alle 15:00 in un derby dell’Appennino che pesa soprattutto per i viola, chiamati a fare punti per risalire una classifica diventata improvvisamente corta e pericolosa. Per Vincenzo Italiano non è una gara come le altre: contro la sua ex squadra, l’allenatore rossoblù cerca continuità dopo il 3-2 nel recupero contro l’Hellas Verona, vittoria che ha interrotto un digiuno lungo quasi due mesi. Dall’altra parte, la Fiorentina arriva dai pareggi contro Milan e Lazio e dal successo sulla Cremonese, risultati che hanno ridato ossigeno ma non ancora serenità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Bologna-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming

Inter Bologna dove vederla in tv e streaming

Domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45, l’Inter affronta il Bologna nella 18ª giornata di Serie A 202526. La partita si svolge allo stadio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Per seguire l’incontro, è possibile consultare i canali ufficiali e le piattaforme di streaming autorizzate. Di seguito tutte le modalità per vedere la partita e seguire l’evento sportivo.

Inter Bologna dove vederla in tv e streaming

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45, l’Inter affronta il Bologna alla 18ª giornata di Serie A 202526. La partita si svolge allo stadio e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming. Qui troverai tutte le informazioni su come e dove vedere l’incontro, per seguire passo dopo passo l’appuntamento di calcio tra le due squadre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sassuolo-Fiorentina 3-1: gol e highlights | Serie A

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Bologna- #Fiorentina x.com

Con Filippo Angelo Porta, il pre partita si Bologna-Fiorentina per capire in che momento si trova l'avversario rossoblù e se gli avvenimenti delle ultime ore influiranno sulla prestazione dei viola - facebook.com facebook