Bologna-Fiorentina | cross di Fagioli ma Gudmunsson non ci arriva | Diretta 0-0
Nel match tra Bologna e Fiorentina, Fagioli mette un cross che Gudmundsson non riesce a deviare. La partita, in corso, vede le due squadre impegnate in una sfida importante: i padroni di casa cercano una vittoria per mantenere vive le speranze europee, mentre i viola hanno bisogno di punti per consolidare la salvezza. Il risultato attuale è ancora sullo 0-0, con entrambe le formazioni determinate a ottenere un risultato positivo.
La squadra emiliana deve vincere per non perdere il treno per l'Europa, ma alla viola servono punti per salvarsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
We have kick-off in #Bologna vs. #Fiorentina ! #BolognaFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
