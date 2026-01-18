Bologna-Fiorentina | cross di Fagioli ma Gudmunsson non ci arriva | Diretta 0-0

Nel match tra Bologna e Fiorentina, Fagioli mette un cross che Gudmundsson non riesce a deviare. La partita, in corso, vede le due squadre impegnate in una sfida importante: i padroni di casa cercano una vittoria per mantenere vive le speranze europee, mentre i viola hanno bisogno di punti per consolidare la salvezza. Il risultato attuale è ancora sullo 0-0, con entrambe le formazioni determinate a ottenere un risultato positivo.

