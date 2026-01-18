Boldi escluso dalla lista dei tedofori olimpici per una battutaccia

Per una battuta inappropriata, l’attore Boldi è stato escluso dalla lista dei tedofori olimpici per i Giochi invernali Milano-Cortina. La decisione arriva in vista dell’inaugurazione del 6 febbraio allo stadio di San Siro, riflettendo l’importanza di mantenere un’immagine rispettosa e adeguata all’evento. La scelta sottolinea l’attenzione delle autorità nel garantire un clima di rispetto e sobrietà durante questa importante manifestazione internazionale.

Stavolta "Cipollino" l'ha detta troppo grossa. Tanto che è stato escluso dalla lista dei tedofori che porteranno la fiamma olimpica per i Giochi invernali Milano-Cortina in vista dell'inaugurazione in programma il prossimo 6 febbraio allo stadio di San Siro. L'attore Massimo Boldi, che il prossimo 26 gennaio avrebbe dovuto portare la fiaccola a Cortina, è stato escluso dal viaggio olimpico per le opinioni espresse in un'intervista ritenuta "incompatibile con i valori olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore", che ha così deciso la rimozione del famoso "Cipollino" dalla lista dei tedofori.

