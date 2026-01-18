Bob Weir in migliaia alla cerimonia funebre del chitarrista dei Grateful Dead

Migliaia di persone si sono riunite sabato al Civic Center di San Francisco una cerimonia funebre in memoria di Bob Weir, il leggendario chitarrista e membro fondatore dei Grateful Dead, scomparso la settimana scorsa all'età di 78 anni. I tanti fan del musicista lo hanno omaggiato con rose rosse a gambo lungo, alcune delle quali sono state deposte su un altare colmo di fotografie e candele. Su fogli colorati hanno scritto messaggi di affetto e gratitudine, ringraziandolo per il viaggio condiviso. La commemorazione ha attirato numerosi 'Deadhead' (così si chiamano i fan più sfegatati della band californiana): dai più anziani, che si muovevano con l'aiuto di deambulatori, ai più giovani, come un bimbo di sei anni portato lì dal padre desideroso di trasmettere alla nuova generazione l'amore per la musica di Bob Weir.

Suonare con Bob Weir era una grande avventura - Ecco perché l'"other one" dei Grateful Dead è stato un

Addio a Bob Weir, fondatore dei Grateful Dead Il 10 gennaio 2026 viene a mancare, all'età di 78 anni, Bob Weir, cofondatore dei Grateful Dead, chitarrista ritmico tra i più originali della storia del rock e custode di un'idea di musica come esperienza collettiva.

