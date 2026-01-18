Blocco traffico a Roma oggi eventi gratis in 5 piazze della Capitale

Oggi a Roma si svolge la prima domenica ecologica del 2026, con il blocco della circolazione per i veicoli a motore endotermico nella ZTL Fascia Verde. In occasione di questo blocco, sono previsti eventi gratuiti in cinque piazze della città. Un’opportunità per partecipare a iniziative culturali e ricreative, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e alla tutela dell’ambiente urbano.

Roma apre il 2026 con la prima domenica ecologica, in programma oggi, 18 gennaio, che prevede il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all'interno della ZTL Fascia Verde. Lo stop è attivo nelle fasce orarie 7:30–12:30 e 16:30–20:30, secondo quanto stabilito dall' Ordinanza n. 8 del 15 gennaio 2026, che contiene l'elenco completo delle deroghe. Per l'occasione, l'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale ha scelto di dedicare la giornata al mondo dell'agricoltura e ai suoi legami con la sostenibilità ambientale, l'economia circolare, la tutela della biodiversità, l'educazione alimentare e la solidarietà.

Domenica ecologica a Roma, il 18 gennaio eventi gratis in 5 piazze della Capitale

Domenica 18 gennaio a Roma si svolge la prima giornata ecologica del 2026, con il blocco della circolazione per i veicoli a motore endotermico nella ZTL Fascia Verde. L'iniziativa, gratuita e rivolta a tutti, si svolge in cinque piazze della città e mira a promuovere la qualità dell’aria e la sostenibilità ambientale. Questa giornata rappresenta un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della tutela ambientale e della mobilità sostenibile.

