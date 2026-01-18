biathlon lou jeanmonnot vince la pursuit di ruhpolding e vola in classifica top 15 per vittozzi

Lou Jeanmonnot si aggiudica la pursuit femminile di Ruhpolding, consolidando la sua posizione in classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La francese ha dominato la gara sui 10 km, superando Hanna Oeberg e Camille Bened. Tra gli italiani, Vanessa Vittozzi si è classificata nella top 15, proseguendo il suo percorso nella stagione.

