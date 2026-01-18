Dopo la partita tra Monza e Frosinone, il tecnico Paolo Bianco ha commentato la situazione di Armando Izzo, rimasto in tribuna a causa di una questione contrattuale. Bianco ha sottolineato come ci siano persone con meno nome ma con maggior impegno nel loro lavoro, evidenziando la complessità della gestione della rosa e delle dinamiche interne della squadra.

Il tecnico del Monza, Paolo Bianco, è intervenuto nel post-partita contro il Frosinone (2-2) parlando della situazione legata ad Armando Izzo: il difensore, rimasto in tribuna, aveva chiesto di non scendere in campo per una questione contrattuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bianco: "Izzo? C’è gente che ha meno nome, ma lavora il triplo degli altri"

BIANCO AL VETRIOLO SU IZZO “Oggi ha vinto il gruppo; c’è gente che ha meno nome, ma lavora il triplo degli altri e aspetta il suo turno in silenzio. Sono stato contento della loro prestazione e di avergli dato una chance. Izzo era stato convocato non aven - facebook.com facebook

#Monza - #Izzo è stato comunque convocato da #Bianco par la sfida contro il #Frosinone: da capire se il difensore risponderà alla convocazione del tecnico, dopo la rottura con la dirigenza sul rinnovo di contratto (in scadenza a giugno) @calciomercatoit x.com