Betobahia festeggia in Brasile e lancia “Il mio compleanno”, la nuova hit sbarca sugli store

Alberto Pazzaglia spegne le candeline ad Alagoas tra ritmi carioca e riprese video. Nel giorno della festa esce il nuovo singolo “Il mio compleanno” Il sammaurese Betobahia (al secolo Alberto Pazzaglia) spegne le candeline in Brasile, immerso in un’esplosione di musica, colori e danze. L’artista, noto per il tormentone romagnolo “Ciapa la Galeina”, tra i brani in dialetto romagnolo più celebri e riconoscibili, si trova attualmente nello stato di Alagoas, in una rinomata località turistica affacciata sulla “spiaggia del sogno verde”. Tra feste sulla sabbia e scenari tropicali, il cantautore ha registrato nuovi videoclip, accompagnato da ballerine carioca e sonorità brasiliane che fanno da cornice alle sue ultime produzioni, come “Estate Brasiliana”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dalla Romagna al Brasile: Betobahia firma il suo "Natale tropicale" tra palme, musica e sorrisi

Dalla Romagna al Brasile, Betobahia porta il suo spirito natalizio in un'atmosfera tropicale. Con il brano “Natale tropicale”, Alberto Pazzaglia celebra un Natale tra palme, musica e allegria, unendo tradizioni e ritmo Latin Dance in un'inedita interpretazione festiva.

