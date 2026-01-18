Bertani Trasporti amplia le proprie attività a Olmo Lungo, consolidando la presenza nella zona di Castiglione delle Stiviere. Con un investimento di 50 milioni di euro, l’azienda rafforza la sua logistica attraverso la realizzazione di una piattaforma intermodale dotata di acqua, ferro e gomma. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e l’integrazione dei servizi di trasporto, sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture logistiche locali.

Mantova, 18 gennaio 2026 – Bertani Trasporti di Castiglione delle Stiviere punta sulla piattaforma intermodale e consolida il suo insediamento nell’area di Olmo Lungo. Il progetto dell’azienda, specializzata nel trasporto di automobili in vaste zone del Nord Italia, ha il valore di circa 50 milioni, che serviranno a realizzare un proprio sito logistico e a collegarlo con un raccordo ferroviario tra il porto di Valdaro e la linea ferroviaria Mantova-Monselice. In concreto la nuova liquidità consentirà di ridurre l’investimento pubblico che la Provincia ha calcolato in 24 milioni. Ora ne basteranno la metà per terminare i due binari pubblici, mentre i tre di destinazione privata saranno realizzati da Bertani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bertani, 50 milioni su Olmo Lungo: qcqua, ferro e gomma per la logistica

